Comedy Club попало под запрет в Узбекистане
Источник фото: globallookpress.com фото КП
Известное российское комедийное шоу не прошло цензуру узбекского Министерства культуры
Только недавно Азербайджан запретил выступления всех российских исполнителей у себя в стране, как пришли новости, что нечто подобное произошло и в Узбекистане. Так запретили выступление популярного российского комедийного шоу Comedy Club. Хотя давайте разберемся в ситуации более подробно.
Как стало известно Telegram-каналу
На самом деле это весьма долгоиграющая история, начало которое берет аж с 2023 года, когда шоу «Музыкальный Comedy Club» в Ташкенте было отменено по техническим причинам. Прошло уже два года, то никто эти самые технические причины даже и не пытался исправить. На самом деле по словам организаторов Министерство культуры направило официальное письмо, в котором заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».
Все выступления в Узбекистане подвергаются строгой цензуре и проверяются на соответствие «моральным нормам страны». Comedy Club в этом плане не стало исключением. Алексей Щербаков не первый, кто попал под действие цензуры. Например, был полностью отменен концерт T-Fest'a. А еще ранее в Узбекистане отменили концерты Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры*.
Может и стоит Минкульт Узбекистана похвалить за такие строгости, вот только местные организаторы жалуются, что теряют до 90% доходов из-за подобных запретов.
А хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам…