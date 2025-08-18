Ученый выдвинул новую теорию: человеко-статуи на острове Пасхи возводили не туземцы

Источник фото: globallookpress.com, фото Denis Düttmann каменные моаи на острове Пасхи (globallookpress.com, фото Denis Düttmann)

Статуи на острове Пасхи — настоящая загадка. На текущий момент их 981 единица. Почти все они стоят на платформах. И имеют подобие человеческих лиц. Несмотря на все попытки, выяснить цель их возведения до сих пор не удалось. Впрочем, даже реальный возраст моаи, так называют статуи, вызывает споры. Но есть версия, которая может поставить точку в этой дискуссии.

Как пишет DailyMail, эту теорию выдвинул Грехэм Хэнкок, писатель и исследователь. По его словам, моаи почти 12 000 лет. И они намного старше египетских пирамид. Хотя до сих пор считалось: моаи примерно 900-1000 лет. Их возвели полинезийцы.

Культура полинезийцев сформировалась еще в Западной Полинезии — Самоа и на острове Тонга, — почти 3 000 лет назад. С этих территорий островитяне двинулись на восток, заняв, в том числе Новую Зеландию и остров Пасхи. Где и воздвигли уникальные монументальные моаи.

Однако, по мнению Хэнкока, полинезийцы прибыли на Пасху, когда остров уже был заселен, а статуи уже были построены. Это случилось почти 12 000 лет назад. Свою теорию эксперт основывает на исследовании, которое сообщает: банановые растения, чьи использованные остатки обнаружены на острове Пасха, существовали по меньшей мере 3 000 лет назад. Т.е. до появления на этой территории полинезийцев. Эксперт считает, что они лишь унаследовали древние традиции и культуру, а не создали их. Это относится и к статуям моаи.

Хэнкок, заявляя свою теорию, еще обращает внимание на платформы, на коих покоятся человеко-головы. По словам исследователя, обе части конструкции — совсем разные технологии обработки камня. Так, статуи достаточно гладкие сооружения, в то время как основания под ними — более грубые, и состоят из каменных осколков, примитивно сложенных вместе.

