Тревожный Петербург: миллиарды на транквилизаторы – что происходит с Северной столицей?

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Продажи препаратов от тревоги и депрессии в России стремительно растут, и Петербург входит в число регионов с наибольшим потреблением этих лекарств.

Согласно данным RNC Pharma, за первое полугодие 2025 года россияне потратили на транквилизаторы 4,6 млрд рублей – на 17% больше, чем годом ранее. Эта тенденция сохраняется уже третий год подряд, сигнализируя о растущем уровне тревожности в обществе. Петербург, наряду с Москвой, Московской областью и Краснодарским краем, формирует треть всего рынка анксиолитиков. Что делает эти регионы, и Петербург в частности, лидерами по потреблению успокоительных?

Высокий темп жизни в мегаполисах, постоянная информационная нагрузка, экономическая нестабильность – все это создает благодатную почву для развития тревожных расстройств. Но фокусируясь только на этих общих факторах, мы упускаем региональную специфику.

Для Петербурга характерна высокая конкуренция на рынке труда, что усиливает стресс, связанный с карьерой и финансовой стабильностью.

Культурная среда города, с ее «петербургской тоской» и интеллектуальной атмосферой, может способствовать более глубокому переживанию эмоциональных трудностей.

Климатические особенности с длительными периодами пасмурной погоды также могут сказываться на психологическом состоянии жителей.

Важно отметить, что рост продаж анксиолитиков – не только показатель уровня тревожности, но и более открытого отношения к ментальному здоровью. Люди стали чаще обращаться за помощью к специалистам и не боятся признавать наличие проблем.

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Однако самолечение может быть опасно. Прием транквилизаторов должен происходить под контролем врача. Необходима комплексная работа по профилактике и лечению тревожных расстройств, включающая психотерапию, социальную поддержку и информационные кампании.