«Красное & Белое» на Вологодчине: отзыв лицензии «удачно совпал» с новыми правилами лицензирования розничной продажи алкоголя

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru

Отзыв лицензии на продажу алкоголя у сети «Красное & Белое» в Вологодской области совпал по времени с вступлением в силу новых правил лицензирования. С 31 августа выдача и продление лицензий осуществляется по каждому объекту торговли отдельно.

Теперь за каждый магазин нужно будет платить от 20 до 65 тысяч рублей ежегодно, в зависимости от его расположения. Для сети с тысячами торговых точек это существенные расходы. Ранее же действовала фиксированная плата в 65 тысяч рублей в год, независимо от количества магазинов. Получается, что крупные сети оказались в менее выгодном положении.

Ещё одно важное изменение: со 2 сентября аннулирование лицензии происходит только по конкретной точке, где выявлено нарушение. Раньше лишали лицензии сразу по всем объектам, даже если нарушение было зафиксировано только в одном магазине. Это нововведение выглядит как послабление, но на деле может упростить процесс выборочного отзыва лицензий.

В случае с "Красным & Белым" возникает вопрос: было ли аннулирование лицензии связано с изменением правил или же это целенаправленное действие региональных властей? Возможно, новые правила стали удобным поводом для реализации давно задуманных планов.

Эксперимент в Вологодской области: сможет ли «Красное & Белое» выжить без алкоголя

Ситуация с "Красным & Белым" – прецедент, который может определить дальнейшую судьбу других крупных алкогольных ритейлеров. Если отзыв лицензии окажется не единичным случаем, это может привести к переделу рынка и изменению всей системы продажи алкоголя в России. Остается наблюдать за развитием событий и делать выводы.