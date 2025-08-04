Эксперимент в Вологодской области: сможет ли «Красное & Белое» выжить без алкоголя?

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Вологодская область стала полигоном для своеобразного эксперимента. После отзыва лицензии на продажу алкоголя у сети «Красное & Белое» жители региона столкнутся с интересной ситуацией: сеть, известная прежде всего своим алкогольным ассортиментом, пытается выжить без своего ключевого продукта. Удастся ли этот эксперимент и что он принесет вологжанам?

Губернатор Георгий Филимонов уверен, что ограничение продажи алкоголя – шаг к оздоровлению населения.

Сейчас магазины сети напоминают супермаркеты в миниатюре: консервы, бакалея, даже хлеб. Но сможет ли этот ассортимент обеспечить прибыльность, сопоставимую с продажами алкоголя? И как долго компания сможет удерживать цены на прежнем уровне?

Власти региона предлагают владельцам помещений переориентироваться на общепит. Получится ли быстро перестроить бизнес и воспользуются ли предприниматели государственной поддержкой? А что будет с сотрудниками "Красного & Белого", лишившимися работы?

Вологодские депутаты хотят провести эксперимент по контролю средней скорости движения

«Сухой закон» в отдельно взятом регионе – смелый эксперимент. Его результаты, как многие заметили, влияют на алкогольную политику и других субъектов России. А пока вологжане наблюдают за развитием событий и гадают, что же появится на месте привычных магазинов.