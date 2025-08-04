«Газпром» OUT: Молдавия перешла на европейский газ? Решение НАРЭ

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Молдавский регулятор НАРЭ отозвал лицензию на поставку газа у «Молдовагаз», «дочки» «Газпрома». Формальная причина – невыполнение требований Третьего энергопакета ЕС о разделении компании на три независимые структуры. Поставки газа теперь возложены на государственное предприятие «Энергоком». Этот шаг Кишинева выглядит как очередной этап дистанцирования от России в энергетической сфере. Но насколько реальна эта «независимость»?

Интересно, что «Молдовагаз» сама заявила о невозможности разделиться в требуемые сроки, ссылаясь на отсутствие консенсуса среди акционеров. «Газпром» контролирует 50% акций компании.

Передача поставок «Энергокому» поднимает еще один важный вопрос – откуда Молдова будет получать газ? Ранее основной объем поставок обеспечивал «Газпром». Будет ли «Энергоком» закупать газ у других поставщиков, например, у Румынии или на европейском рынке? И как это отразится на ценах для конечных потребителей?

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Пока Кишинев декларирует готовность к сотрудничеству с «Молдовагаз» в обеспечении бесперебойных поставок. Однако отзыв лицензии – серьезный сигнал, который может свидетельствовать о глубоких изменениях на энергетическом рынке Молдовы и ее окончательном развороте в сторону Европы. Время покажет, насколько выгодной окажется эта стратегия для молдавских потребителей.