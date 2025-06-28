«Газпром» опять оставил акционеров без дивидендов. Почему это на самом деле позитив

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«Газпром» в очередной раз решил не платить дивиденды

“Газпром” постепенно выходит из кризиса. В мае этого года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 660 млрд. рублей. У акционеров появилась робкая надежда на дивиденды. Однако газовый холдинг в очередной раз обманул их ожидания.

Акционеры “Газпрома” в ходе последнего ГОСА утвердили новый состав директоров, а также решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. Таким образом компания оставляет своих акционеров без дивидендов уже третий год подряд.

Мало того, от выплаты дивидендов отказались дочерние предприятия “Газпрома” ТГК-2, ОГК-1 и Мосэнерго. Можно обвинить руководство в наплевательском отношении к акционерам, но если посмотреть с другой стороны, то в данной ситуации есть и много плюсов.

Несмотря на все сложности “Газпром” активно продолжает осуществлять инвестиционные программы.

«Газпром» продолжит реализацию масштабных инвестиционных проектов. Они способствуют достижению стратегических целей компании, создают дополнительные возможности для развития отечественного топливно-энергетического комплекса, экономики и социальной сферы», — сообщил глава компании Алексей Миллер.

Направляя на развитие собственные средства, “Газпром” не будет брать кредиты и платить по ним проценты. По нынешним ставкам это просто убийственно. В свете израильско-иранского конфликта повысились шансы на реализацию проекта “Сила Сибири-2”, что позволит “Газпрому” значительно увеличить объемы продажи газа в Китай. Все это должно благоприятно отразиться на курсе акций, они могут значительно подорожать, а значит акционеры компании станут богаче. А там глядишь, и появятся средства на дивиденды…