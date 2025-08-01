Почти 150 лет все смотрели на эту картину — и даже не узнали художника Айвазовского

Источник фото: фрагмент картины И.Айвазовского "Прощание Пушкина с морем",freepik.com

Иван Константинович Айвазовский — известный во всём мире маринист. Однако на этой картине моря непривычно мало. Зато центр внимания в ней — темная фигура еще одной известной личности.

Айвазовский написал эту картину в 1877-м году, но не один, а в соавторстве. И полотно стало самым известным в цикле, который художник задумал еще в 1860-х гг. А цикл этот был посвящен Александру Пушкину, гибель которого на дуэли потрясла мариниста.

На своих картинах Айвазовский изображал поэта по памяти или по его прижизненным портретам. Вполне мог писать, используя собственную внешность. Тем более, сходство художника с Пушкиным отмечали даже посторонние. Но чаще всего создатель «Онегина» оказывался на полотнах в крошечном виде — словно вдали. Причина проста — «коньком» Айвазовского была водная стихия, а не люди.

Вот почему для создания монументального произведения с крупной фигурой Пушкина был призван Илья Репин. Именно ему доверили изобразить поэта. Хотя сам Репин позже вспоминал, что Иван Константинович написал дивное море, а «я удостоился намалевать там фигурку».

Однако несмотря на такое пренебрежительное отношение к собственному труду, картина «Прощание Пушкина с морем» 1877-го года считается шедевром. Хотя великий маринист остался на вторых ролях, поскольку центром полотна оказалась тёмная пушкинская фигура. Море, каким бы гениально написанным не было, не сумело перетянуть на себя интерес зрителя. Вот почему «Прощание» больше воспринимают за репинское.

Кстати, картина имеет сразу две подписи: Репин свою поставил под ногами Пушкина, на тёмных камнях, а Айвазовский — размашисто, внизу, в правом углу.

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Самое интересное — несмотря на успешную совместную работу великий маринист, когда писал Пушкина, больше не привлекал соавторов.