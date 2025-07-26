Даже спустя 145 лет эта «Лунная» картина Архипа Куинджи продолжает светиться

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Картина — результат грамотных химических реакций. Но от этого магическая притягательность полотна не ослабевает. Тем более, его пейзаж — колористический минимализм. Почти всё темное, кроме Луны и реки.

Но этот минимализм произвел мощное впечатление в далеком 1880-м году, когда картина впервые была показана широкой публике. Хотя сам Архип Куинджи подогревал к ней интерес заранее — и позволял каждое воскресенье всем желающим наблюдать за созданием полотна. Для этого он открывал свою мастерскую для зевак на целых 2 часа. Причем в посетителях недостатка не наблюдалось — под окнами живописца выстраивались очереди.

Писал картину Куинджи по памяти, воссоздавая реальное место, которое посетил еще в 1870-х гг. И как только полотно было завершено, в 1880-м году под него организовали выставку. Иных произведений, кроме «Лунной ночи на Днепре», не выставлялось. Но желающих ее увидеть в готовности оказалось немало — 13 000 посетителей. И она ушла в итоге в личную коллекцию великого князя Константина Романова, внука Николая I. Кстати, он купил ее, пока она писалась, за баснословные 5 000 рублей.

Под выставку для картины отвели темный зал с плотно задрапированными окнами. А само полотно освещалось только «свечой» Яблочкова — электрической угольно-дуговой лампой. Ее мощности хватило, чтобы создать нужную атмосферу, — и заставить светиться «Лунную» картину. Из-за чего Куинджи даже обвинили в связи с Дьяволом.

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Но на самом деле причина свечения — дружба с химиком Дмитрием Менделеевым. В его лаборатории художник экспериментировал с веществами и пигментами, — и добавлял в матовые битумные краски алюминиевую или бронзовую пудру. В итоге полотно обрело легкое свечение. В дополнение к этому — на серебристую гладь Днепра Куинджи нанес тончайшие темные штрихи. А еще сыграл на контрасте теплых и холодных тонов, добавив темным предметам объема. И все эти эффекты до сих пор не теряют своей силы — и картина продолжает светиться уже 145 лет.