Российский дизайнер раскрыл 1 простой секрет, как пышным женщинам полюбить себя и свое тело

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Часто женщины с роскошными формами от них же и страдают — и считают себя менее привлекательными. Как итог — снижается их самоуважение. Хотя достаточно внести поправки в свою одежду, чтобы выглядеть на «отлично» и так же себя воспринимать.

Причем ни к каким сложным технологиям, чтобы себя так ощущать, прибегать не придется. По словам дизайнера одежды Марии Кошкаровой , обычно женщины плюс-size выбирают просторную одежду. Причем максимально свободную. Они привыкают скрываться под такими балахонами с подросткового возраста. И этим возводят между собой и обществом своеобразную стену, задача которой — не привлекать внимание к полной фигуре.

Почему они так себя ведут? Причина — из-за стереотипов, какие формировались в обществе многие годы. Чтобы сломать неверные установки, эксперт рекомендует отдавать предпочтение одежде точно по размеру — не меньше и не больше. Мария Кошкарова отмечает: сначала женщины ощущают дискомфорт от непривычной близости ткани к телу. Но спустя буквально несколько минут меняют отношение к вещи, когда видят, как красиво подчеркнута их талия, грудь. Как эффектно ложится ткань на плечи. В результате страх заменяется удивлением, а оно перерастает в удовольствие, — заявляет дизайнер.

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А чтобы эффект был тотальным, стоит присмотреться к одежде совсем другой палитры. По словам эксперта, пастельные оттенки — один из инструментов преображения. Но экспериментировать можно с любыми красками. Главное — они должны радикально отличаться от традиционных для конкретного гардероба. Мария Кошкарова предлагает начать перемены, например, с цветного пальто, скомбинированного с привычным черным комплектом. Или с яркого шарфа поверх обычного скромного платья.