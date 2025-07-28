Почти 100 лет эта картина Ильи Галкина скрывала тайну, которая спасла портрет от уничтожения

Источник фото: скриншоты картины - В.И.Ленин и Николай II,freepik.com

Есть такие картины, в которых спрятано сокровище. И полотно Ильи Галкина, созданное еще в 1896 году, — не исключение. Правда, чтобы картину не уничтожили, ее спас другой худож

Илья Галкин (1860-1915) считался мастером бытового и парадного портрета. Но художником его, мальчика из бедной семьи, сделал случай. Сначала его определили в помощники к сапожнику, и лишь в свободное время он рисовал. Однажды один из клиентов сапожника заприметил талантливого ребенка, и помог ему пойти учиться в рисовальную школу.

Илья Галкин, став художником, неоднократно писал Николая II. И один из его портретов последнего русского царя спас Владимир Ильич Ленин. Вернее, не он сам, а его портрет, под красочным слоем которого и нашли Николая II в мундире гусара.

Сей портрет был написан еще в 1896 году, и преподнесён в дар в 1913-м Петровскому коммерческому училищу — в честь празднования 300-летия дома Романовых. Однако в 1917-м, когда случилась Великая Октябрьская революция, другой художник — Владислав Измайлович, — покрыл царский портрет гуашью. Это и спасло талантливое произведение от уничтожения — в тот период подобные символы «царского режима» подлежали истреблению.

Но картина печальной участи избежала. И спустя 7 лет Владислав Измайлович на обороте холста нарисовал с фотографии В.И.Ленина. Что сделало произведение неприкосновенным. И снова повесил его в зале училища — у всех на виду. Правда, само учебное заведение к этому моменту было преобразовано в 206-ю школу.

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Как обнаружили царский портрет? Картина в 2013-м году попала на реставрацию. Тогда-то реставраторы под слоем гуаши и обнаружили утерянное произведение. В итоге решили оставить сразу оба портрета, восстановив их. А в 2016-м необычное двустороннее полотно выставили в Академии им. А.Л.Штиглица.