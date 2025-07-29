Общество

Яблочная коврижка по старинному рецепту: наслаждайтесь вкусом традиций и удивляйте родных и близких!

Опубликовано
Наталия Майорова
корреспондент
рецепты

Источник фото: NewsVo

Среди множества русских угощений особое место занимает яблочная коврижка, известная с древних времён как «медовый хлеб». Это не просто десерт — это целая история, сопровождаемая воспоминаниями о свадебных торжествах, именинных встречах и таинствах крещения. В нашем рецепте мы восстановим традиции и создадим незабываемый вкус, используя свежие яблоки, изюм и грецкие орехи


Ингредиенты:

  • Мука — 4 стакана
  • Сахар — 2 стакана
  • Изюм — 1 стакан
  • Корица — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Большие яблоки — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Грецкие орехи — 1 стакан
  • Оливковое масло — 1 стакан

Приготовление:

  1. Первым делом нам нужно подготовить яблоки. Тщательно вымойте их и нарежьте крупными кусками. Поместите в кастрюлю с 1 литром воды, доведите до кипения и варите около 10 минут. После этого снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть. Отфильтруйте отвар через сито и оставьте 3 стакана жидкости.
  2. Промойте изюм под струёй холодной воды, а грецкие орехи порубите ножом на среднюю крошку. На небольшом огне в кастрюле разогрейте оливковое масло с сахаром и щепоткой соли, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  3. В масло с сахаром добавьте изюм и грецкие орехи. Затем влейте яблочный отвар, тщательно перемешайте и варите на медленном огне 2–3 минуты. Уберите с плиты и дайте масляной смеси остыть до теплого состояния.
  4. Теперь займёмся тестом. Просейте муку с разрыхлителем, корицей и ванильным сахаром. Постепенно добавляйте просеянную муку в остывшую масляно-ореховую смесь и замесите тесто. Оно должно получиться однородным и липнуть к рукам.
  5. Выложите тесто в заранее подготовленную прямоугольную форму, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут. Если верх коврижки начнёт подгорать, прикройте его фольгой или пергаментом.

После того как коврижка будет готова, дайте ей остыть, а затем нарежьте на порционные куски. Если хотите, можно пропитать горячую коврижку оставшимся яблочным отваром с медом. Просто добавьте 1 ст. л. меда в отвар, нагрейте на небольшом огне и полейте готовую коврижку.

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Пропитанная ароматами корицы и свежих яблок, эта старинная коврижка станет настоящим центром вашего стола. её можно подавать как самостоятельный десерт или вместе с чаем на полдник. Наслаждайтесь вкусом традиций и делитесь этим сладким воспоминанием со своей семьей и друзьями!

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