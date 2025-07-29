На складе случайно нашли картину 17 века, — полотно Виллема ван Одекеркена и стоит почти 650 000

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Это действительно случайная находка — полотно многие годы простояло на складе одного поместья в графстве Сомерсет. Хозяева даже не подозревали о сокровище, глядя на пыльную картину. Ее однажды просто оставили среди хлама, пока этот хлам не стал разбирать эксперт.

Экспертом оказался аукционист Джон Снейп. По заданию аукционного дома Charterhouse он занимался проверкой и оценкой предметов в некоем поместье. Ему позволили заглянуть, в том числе в старое заброшенное здание, которое некогда служило в качестве дубильни, а потом превратилось в склад.

Именно здесь аукционист нашел множество предметов: что-то оказалось откровенным хламом, а что-то имело ценность. Во время разбора вещей эксперт приметил старую пыльную картину. На ней была изображена женщина, моющая посуду. Опыт подсказал Джону Снейпу, что это голландский мастер. А позже ему удалось найти специалиста, который с точностью установил: автор 17-го века — Виллем ван Одекеркен.

Стоит отметить, что те, кто ранее владел поместьем, даже не поняли, какое сокровище они отправили на склад. Иначе картина Виллема ван Одекеркена заняла бы достойное место в галерее.

Тем более, этот художник неоднократно рисовал женщин, занятых мытьем посуды. Еще известен натюрмортами и полотнами на бытовые сцены. И у него была узнаваемая манера изображения мойщиц посуды — они обычно смотрели прямо на зрителя. Точно так же, как на обнаруженной на складе картине.

Причем само найденное полотно оказалось несмотря на скверные условия хранения довольно в неплохом состоянии. Поэтому хозяева поместья, ставшие неожиданно владельцами неизвестной картины известного голландского мастера, согласились на ее продажу. Оценивалось произведение, коему почти 400 лет, минимум 6 000 фунтов стерлингов (почти 650 000 рублей), — это стартовая цена, которую установил аукционный дом Charterhouse.

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Картину выставили на аукцион Charterhouse 3 июля. И она привлекла внимание не только именем мастера, но и историей своей находки.