Британские ученые теперь узнают всё о человеке с помощью куриных яиц

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Достаточно спросить у человека, как он готовит яйца, — и можно многое о нем узнать. Именно такое необычное исследование провели ученые по заказу Британского Совета яичной промышленности. Итоги опроса удивили даже бизнесменов.

Для его проведения были опрошены свыше 1000 жителей Туманного Альбиона старше 18 лет. Они раскрыли исследователям сведения о своем социальном статусе, составе семьи, образе жизни, и прочие свои данные. А еще — способы готовки яиц, которые они предпочитают.

Собрав всю информацию, исследователи пришли к любопытным выводам.

Яйца-пашот

Их предпочитают родители двух детей. Причем и сами они из небольших семей. Но в компании — всегда в центре внимания. Очень общительные люди, любящие яркую одежду и энергичную музыку. Кроме того, они считают себя счастливыми. И это действительно так.

Яйца всмятку

Согласно исследованию, любители вареных яиц — персоны беспечные и импульсивные. Они стараются не брать на себя много ответственности, не целеустремленные и не трудолюбивые. И чаще других склонны к разводам в семейной жизни.

Яичница-глазунья

Ее обожают все, кто заняты квалифицированным трудом. Обычно они из больших семей. Свободолюбивы, открыты новым впечатлениям. Креативны и любопытны. Их воображение — почти безгранично. А еще любители яичницы не терпят одиночества.

Яичница-болтунья

Это блюдо выбирают состоятельные молодые специалисты. У них нет детей, но зато успешная карьера и собственный дом. Либо высоки шансы на руководящую должность и покупку элитной недвижимости. Кроме того, эти люди менее всех склонны к истерикам.

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Омлеты

Выбирают те, чья жизнь уже налажена. Они дисциплинированы и хорошо организованы. Поэтому, как считают исследователи, в домах таких персон идеальный порядок. А еще они меньше всех разводятся и дольше живут.