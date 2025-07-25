В районе Полярного круга стоит погода, которая побила рекорд 50-летней давности

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В этом районе Полярного круга такие температуры — редкость. Последний рекорд — в 1972-м году. Более чем полвека он держался, а теперь «побит». От чего страдают не только люди, но и северные олени, которые выходят прямо к поселениям.

Такую апокалипсическую картину нарисовало издание mail.ru со ссылкой на телеканал BBC News, описывая критическую обстановку в Лапландии. До сих пор в этом регионе июль был достаточно прохладным, и мог «похвастать» самой большой температурой в пределах +20С. А обычная июльская — не выше +14С в среднем.

Но в 2025-м году уже две недели на родине Санта-Клауса стоит небывалая жара на уровне +30С. Она сказалась и на туристах. Люди даже не скрывают разочарования, поскольку ехали в Лапландию, чтобы отдохнуть от жары в Европе. В частности, в южной Италии прогнозируют в ближайшие дни повышение до +45С, в Греции — закрыт Акрополь для посещения и запасы воды в водохранилищах сократились. Поэтому кое-кто решился освежиться в районе Полярного круга, где их ждал неприятный сюрприз в виде +30С.

Причем страдает и Санта-Клаус. По его словам, ему хватит 10 минут в тяжелом зимнем костюме, чтобы получить тепловой удар. Тем более, сейчас в регионе полярный день, — и солнце жарит до 23:00. Поэтому местным «эльфам», занятым в обслуживании резиденции главного новогоднего персонажа, предписано пить минимум по стакану воды каждый час.

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