У Анджелины Джоли жара в отношениях — и тайный роман со звездой саги «Пираты Карибского моря»

Источник фото: globallookpress.com

После расставания с Брэдом Питтом 50-летняя актриса, видимо, не захотела оставаться одна. И, по словам источника, которого издание Radar Online не раскрывает, воссоединилась с тем, кому симпатизирует уже с 2010 года.

По словам Radar Online со ссылкой на инсайдеров, Анджелина Джоли тайно встречается с Джонни Деппом. Их первая встреча состоялась еще в 2010-м году на киноплощадке — во время съемок фильма «Турист». Тогда многие заметили: выстроенные на экране отношения между киногероями слишком сильно смахивают на настоящие. В итоге зародились подозрения, которые подтвердились спустя 15 лет.

Правда, сам Джонни Депп за эти годы успел побывать в браке с актрисой Эмбер Хёрд — с 2012 по 2016 гг. Они познакомились тоже в 2010-м, когда снимался их совместный фильм «Ромовый дневник». И там тоже была не игровая химия чувств, которая привела обоих к браку, а спустя 6 лет — к скандальному разводу.

Потом Деппу приписывали роман с Джоэль Рич, с его же адвокатом. Правда, Рич не принимала участия в бракоразводном процессе с Хёрд. Кроме того, дама была на тот момент замужем, жила отдельно от супруга. И как тогда писало издание People со ссылкой на свои источники: «Это несерьезно». В итоге пара рассталась спустя 2 месяца.

А в августе 2024-го русская модель Юлия Власова опубликовала на личной страничке совместное фото с Деппом. Ему — 61 год, а ей — 26 лет. И уже к декабрю таблоиды «кричали» о распавшемся союзе, существование которого ставили под сомнение. Тем более, в ноябре 2024-го у Деппа обнаружился очередной роман — с Джесс Бордиу, испанской моделью.

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Поэтому тайные встречи Деппа и Джоли могут оказаться лишь хайпом, выгодным обоим. Ведь, в частности, у Энджи последний фильм «Мария» про оперную диву Марию Каллас не стал выдающимся прорывом в карьере. Но, как уверяет источник Radar Online: «Джонни был влюблен в нее уже много лет». Мол, из-за этого Депп женился на Эмбер Хёрд — она походила на Джоли. А теперь спустя 15 лет шифруется с экс-супругой Питта по гостиницам и ресторанам не хуже шпионов. Ведь их роман — пока только с чужих слов.