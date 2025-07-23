Она — жертва? Стала известна причина внезапной смерти юной родственницы принцессы Дианы

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В королевской семье очередное потрясение — найдена мертвой 20-летняя Рози Рош. Она состояла в близком родстве с принцами Уильямом и Гарри — и приходилась им двоюродной сестрой по линии матери. Девушку обнаружили еще 14-го июля. Но полиция почему-то отложила расследование до конца октября.

Обнаружили тело, как пишет The Sun , мать девушки и ее сестра. Рози должна была отправиться с друзьями в поездку, и собирала вещи. Но вовремя не появилась, что вызвало беспокойство со стороны родственников. В результате они и нашли девушку мертвой, а рядом с ней — огнестрельное оружие.

Но не оружие стало причиной смерти 20-летней студентки. Как пишет издание Daily Mail , ссылаясь на полицейских, у Рози Рош выявлена черепно-мозговая травма. И несмотря на наличие рядом с телом оружия, расследование было приостановлено до 25-го октября. Почему? Как заявил местный коронер Грант Дэвис, смерть 20-летней девушки не вызывает подозрений, и пока нет свидетельств о причастности к ее гибели третьих лиц.

Говорить о суициде пока тоже не стоит. Хотя такая наследственность имеется. В частности, дядя принцессы Дианы, которому Рози приходилась внучкой, в 1984-м году покончил с собой. У него был затяжной приступ депрессии. А погибшая девушка, согласно источникам The Sun, считалась энергичной, творческой, любила путешествия и книги. Она изучала английскую литературу на первом курсе в Дархемском Университете. И, по словам профессора Венди Пауэрс, прекрасно освоилась на курсе, завела множество друзей.

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Поэтому остается версия — проблемы со здоровьем. Но об этом пока тоже никакой информации — родные девушки не комментируют ее внезапную смерть. А представители принцев Уильяма и Гарри также отказываются от любых высказываний. Остается только дождаться 25 октября, когда расследование или возобновиться, или будет окончательно закрыто.