Об их разводе Netflix хотят первыми снять фильм! Над Меган Маркл и принцем Гарри сгущаются тучи

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Оказалось, что развод Меган Маркл и принца Гарри интереснее, чем их совместная жизнь. Поэтому супругам стоит призадуматься. И даже что-то предпринять, чтобы не слететь с информационной повестки. Причем предпринять кое-что покруче, чем копирование с леди Ди «прогулки» по минному полю.

Стало известно: нового многомиллионного контракта с Netflix не будет, как пишет Daily Mail . Причина — провал последних шоу с участием королевской четы. Лайфстайл от герцогини не попал даже в топ-300 лучших программ медиагиганта за первые полгода 2025-го. И несмотря на то, что Меган Маркл уже объявила о выходе нового сезона сериала «С любовью, Меган», источник из Netflix заявил: «Сделке конец».

Такое заявление — катастрофа для супругов. Ведь они стремительно теряют источники доходов. А потому энергично создают вокруг себя инфоповоды. Как, например, с недавней «прогулкой» в Анголе по минному полю. Причем заинтересовала на сама эта поездка принца Гарри, а отсутствие рядом супруги. И это подхлестнуло сплетников.

Да еще бизнес Меган уже окрестили «королевской» катастрофой. Одна из причин — герцогине не хватает глубины, честности. Она просто притворяется, а большинство людей это видят, — и не верят. Кроме того, как пишет Daily Mail, запуск и концепция ее «дела» в сфере стиля жизни — одни из самых худших. Однако у нее остается слава, которую ей принесло родство с монаршей фамилией. Именно из этого сейчас «доится» всё, что можно. Ведь продавать-то им больше нечего.

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Хотя кое-что еще есть. Бытует мнение, что Netflix всё-таки не хочет выпускать из поля зрения Сассекских, желая первыми снять документальную ленту об их разводе. На тот случай, если Меган и Гарри вдруг захотят однажды расстаться. Кроме того, голодать королевской чете не дадут — и оставляют открытую дверь для разовых проектов с их участием. Хотя большинство их шоу провальные.