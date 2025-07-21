«Жалкий пиар-ход»! Британцы не оценили пробежку принца Гарри по минному полю

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Ну и пусть ругают! Главное — чтобы не забывали. Видимо, этим руководствовался принц Гарри, когда решился повторить «прогулку» своей матери, принцессы Дианы, по минному полю. Но ей тогда это зачлось, а вот Гарри еще и Меган припомнили.

Буквально несколько дней назад в Сети поднялась небольшая «волна» по поводу прогулки принца Гарри по минным полям. Для этого он прилетел в Анголу, и отправился на заминированные территории. Действовал принц от имени благотворительной организации Halo, патроном которой в 2019 году он стал.

И вот теперь прибыл в Анголу, чтобы привлечь внимание к проблеме и заполучить побольше пожертвований. А еще — активизировать процесс разминирования, создав шумиху вокруг своей персоны на опасном участке. Это Гарри удалось — в плане шумихи. Что с денежными вливаниями, пока неизвестно.

Но зато известно, что Halo занимается обезвреживанием наземных мин в Анголе уже более 30 лет, обезопасив землю от свыше 123 тысяч смертельных ловушек. Но погребенными остаются еще миллионы единиц. А значит, процесс растянется на долгие десятилетия. И вряд ли его ускорит приезд королевской особы.

А вот для самой королевской особы такая «прогулка» — плюсик в копилку. Особенно если повторить культовый проход по минному полю той, что сама стала легендой. Кстати, принцесса Диана совершила сей акт в 1997-м году в рамках благотворительной повестки той же Halo, и всё в той же Анголе.

Но если действия Дианы восприняли с придыханием, то в отношении Гарри столь однозначной реакции нет. Считается, что он своим сотрудничеством с Halo стремится отвлечь внимание от своих разногласий с монаршей фамилией. А еще многие заметили отсутствие Меган Маркл в этой поездке. Причем она не первый раз уклоняется от подобного мероприятия.

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