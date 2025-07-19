Ни одной морщины! Кейт Миддлтон заподозрили в использовании ботокса

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В свои 43 года принцесса Уэльская выглядит не так уж и хорошо. Вернее, выглядела. Конечно, свой отпечаток на внешность наложила и онкология. Однако Кейт Миддлтон «не страдала» молодостью до диагноза — ее часто сравнивали с более моложавой Меган Маркл. И не в пользу принцессы. Но на днях поклонники и критики будущей королевы заметили разительные перемены на лице 43-летней женщины.

Эти перемены стали особенно заметны в начале июля этого года, когда принцесса появилась на теннисном турнире в Уимблдоне. На ее лице не так уж много морщин, особенно в области лба. Хотя буквально несколько дней назад — до турнира, — на снимках супруги Уильяма еще видны достаточно глубокие «трещины» на коже. Причем морщины явно выражены даже, когда женщина не гримасничает на камеру. А теперь — всё достаточно гладко. И что же случилось с кожей принцессы?

В стане критиков королевской семьи сразу появилась версия о ботоксе. Однако Карл Рэй, личный визажист Кейт Миддлтон, развеял все слухи. И заявил, как пишет издание GloucestershireLive : принцесса использует антивозрастной крем, который называют естественной альтернативой ботоксу. Этот крем — основа процедур по уходу за королевской кожей. Но его можно свободно приобрести на маркетплейсе.

Как уверяют производители самого средства, морщины исчезают в течение 60 минут после нанесения крема на кожу. И достигнутый эффект сохраняется до 9 часов. Причем количество морщин сокращается на 25%, но не вызывая в отличие от ботокса перемен в мимике и работе мышц. Иными словами, по заверению фирмы-изготовителя крема, человек сохраняет естественную подвижность лица. Причина — наличие в составе спилантола (spilanthol), способного разглаживать мимические морщины без «замораживания» мимики.

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Так что критикам Кейт Миддлтон, похоже, придется смириться с простым объяснением преображения принцессы.