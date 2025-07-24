Легенда рестлинга и актер Халк Хоган умер на 72 году жизни

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Халк Хоган известен россиянам по фильмам 90-х годов

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончался известный голливудский актер и рестлер Халк Хоган. Ему был 71 год, данную информацию подтвердило издание The Sun .

Халк Хоган, настоящее имя Терри Джин Боллеа, известен российским зрителям по таким фильмам как «Гром в раю», «Рокки 3», «Коммандо из пригорода» и другие.

Актер в последнее время сильно болел, недавно он перенес тяжелую операцию. Как сообщила его супруга, у него остановилось сердце.

Самой большой любовью в жизни Халка был рестлинг, который он превратил в семейный вид спорта. Игра на ринге завораживала публику, особенно детей, что придавало этому виду спорта новый импульс.

После победы в 1984 году Железного Шейха и завоевания титула чемпиона мира в тяжелом весе, в поп-культуре появился феномен «Халкамания»

В 1996 году Халк попробовал свои силы в Голливуде. Дебют оказался успешным, благодаря чему профессиональный рестлинг стал еще популярнее.

На данный момент на эту тему очень мало подробностей, по мере поступления свежей информации мы будем дополнять эту новость.