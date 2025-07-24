Общество

Легенда рестлинга и актер Халк Хоган умер на 72 году жизни

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
актеры шоу

Источник фото: globallookpress.com

Халк Хоган известен россиянам по фильмам 90-х годов


Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончался известный голливудский актер и рестлер Халк Хоган. Ему был 71 год, данную информацию подтвердило издание The Sun.

Халк Хоган, настоящее имя Терри Джин Боллеа, известен российским зрителям по таким фильмам как «Гром в раю», «Рокки 3»,  «Коммандо из пригорода» и другие. 

Актер в последнее время сильно болел, недавно он перенес тяжелую операцию. Как сообщила его супруга, у него остановилось сердце. 

Самой большой любовью в жизни Халка был рестлинг, который он превратил в семейный вид спорта. Игра на ринге завораживала публику, особенно детей, что придавало этому виду спорта новый импульс. 

После победы в 1984 году Железного Шейха и завоевания титула чемпиона мира в тяжелом весе, в поп-культуре появился феномен «Халкамания»

В 1996 году Халк попробовал свои силы в Голливуде. Дебют оказался успешным, благодаря чему профессиональный рестлинг стал еще популярнее. 

На данный момент на эту тему очень мало подробностей, по мере поступления свежей информации мы будем дополнять эту новость. 

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Новый отряд защиты семей: «демографический спецназ» приступил к работе
Нужно ли закрывать теплицу на ночь? Найден идеальный баланс для здорового урожая
Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: идеальное лакомство для летнего чаепития