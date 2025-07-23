В России запретили сатанизм: что теперь будет с автомобильными номерами с числом «666»

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«666» — смотрится экзотично не только на автомобильных номерах. Но в России с 23 июля 2025 года «Международное движение сатанизма» оказалось персоной нон грата — и признано Верховным судом экстремистской организацией. А значит, деятельность этого движения под запретом на территории РФ, как и всё что с ним связано. Т.е. и цифра 666 подпадает под этот запрет?

Как сообщил корреспондент ТАСС прямо из зала суда, российский Верховный суд удовлетворил исковые требования генпрокурора и Минюста, — и запретил Международное сатанинское движение. Данное судебное решение вступает в силу немедленно.

Относительно формулировки «международный», то она общая, и служит для обозначения не конкретной организации, а всех групп, которые исповедуют сатанизм. Так пояснил еще в начале июля 2025 года изданию Газета.ru Виталий Милонов , депутат Госдумы. И касается всех объединений, проповедующих культ сатаны, включая арт- и музыкальные объединения. Причем не просто поклоняющихся, а своей деятельностью возбуждающих религиозную рознь, пропагандирующих насилие, подрывающих конституционный строй.

А вот касается ли всё это такого «традиционного» сатанинского атрибута как 666? Ведь это число даже в Священном Писании названо «числом зверя» — в Откровении Иоанна Богослова (глава 13, стих 18). И есть те, кто используют сакральную цифру, например, в автомобильных номерах и для иных житейских целей. Им теперь придется менять числовое обозначение? Тем более, даже в книгах имеются страницы 666, в том числе и в Священном Писании.

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