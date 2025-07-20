Папарацци засняли рядом с красоткой моделью дряблый живот 50-летнего Леонардо Ди Каприо

Источник фото: dailymail.co.uk,globallookpress.com

Звезду «Титаника» обнаружили в Сен-Тропе, где он отдыхал со своей возлюбленной. Они купались, а папарацци расчехлили свои фотоаппараты и сделали несколько пикантных снимков.

Эти снимки выложило DailyMail , подтвердив связь между итальянской моделью Черетти и голливудским актером. Ей — 27 лет, что не вписывается в традицию Ди Каприо встречаться с женщинами младше 25 лет. Однако в мае 2025 года изданию HeatWorld стало известно, что вечный холостяк решил расстаться с одиночеством — и жениться на Виттории Черетти.

По заявлению анонимного источника, звездный жених боится одинокой старости. Да и сама 27-летняя модель явно дала понять своему жениху: ждать долго предложения руки и сердца она не собирается. Хотя их знакомству уже 2 года — они встретились на премьере фильма «Убийцы цветочной Луны» в Каннах, в мае 2023 года. К этому моменту Виттория уже находилась в бракоразводном процессе с диджеем Маттео Миллери. И к этому моменту уже ходили слухи о романе модели с Ди Каприо. Правда, официальное начало их отношений — август 2023 года. За это время Виттория даже иногда демонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантами. Но о помолвке ни она, ни он не заявляли.

И вот теперь в мае 2025 года в Сеть слили информацию о возможном бракосочетании Ди Каприо и Черетти. В это можно поверить. Ведь актер даже похудел, чтобы выглядеть стройнее на фоне худосочной фигуры своей второй половинки. А это серьезный сигнал.

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Однако пользователи считают, что в DailyMail поторопились заявлять о похудении звезды «Титаника». Комментаторы не видят явных перемен, называя актера то «луковицей на ножках», то «дедушкой» на фоне молодой женщины. Кроме того, многие отметили, что Ди Каприо стоило бы сходить в спортзал, если он хочет встречаться с кем-то, кто вдвое его моложе. И пока не демонстрировать 50-летнее тело, сравнив его с Брэдом Питтом, которому 61 год, а он выглядит «на 100%».