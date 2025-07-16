У Wildberries появится собственный небоскреб
Источник фото: скриншот видео hals-development.ru
Один из крупнейших российских маркетплейсов решил обзавестись своим небоскребом
Россию охватила гигантомания. Небоскребы в стране растут как грибы. Первой ласточкой было «Москва-Сити», потом Газпром построил в Санкт-Петербурге «Лахта-Центр». И теперь третьим участником в этой компании собрался стать Wildberries.
Как пишет издание
Новый небоскреб Wildberries будет располагаться на Краснопресненской набережной, и займет площадь 0,56 га. Планируемая высота этого здания составит 398 м, общая площадь — 214 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 17 тыс. работников.
Это будет самое высокое здание в столице, однако по высоте уступит «Лахта-Центру» в Санкт-Петербурге, высота которого равняется 462 метра.
По предварительным подсчетам консультантов, опрошенных РИА Недвижимостью, покупка небоскрёба обойдется Wildberries в сумму приблизительно от 75 до 130 млрд рублей.
«Появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста «Багратион» — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — сказала основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук).
В мире уже прошла мода на небоскребы, и сегодня отдается предпочтение малоэтажному строительству. Но России, так сложилось исторически, догоняет уходящие тренды. В любом случае будет интересно посмотреть на уже готовый проект новой высотки.
Окончание строительства планируется в 2030 году.