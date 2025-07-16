У Wildberries появится собственный небоскреб

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Один из крупнейших российских маркетплейсов решил обзавестись своим небоскребом

Россию охватила гигантомания. Небоскребы в стране растут как грибы. Первой ласточкой было «Москва-Сити», потом Газпром построил в Санкт-Петербурге «Лахта-Центр». И теперь третьим участником в этой компании собрался стать Wildberries.

Как пишет издание РБК , объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - РВБ, объявило о решении приобрести строящееся офисное здание в районе бизнес-центра «Москва-Сити», в котором планирует разместить свою штаб-квартиру.

Новый небоскреб Wildberries будет располагаться на Краснопресненской набережной, и займет площадь 0,56 га. Планируемая высота этого здания составит 398 м, общая площадь — 214 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 17 тыс. работников.

Это будет самое высокое здание в столице, однако по высоте уступит «Лахта-Центру» в Санкт-Петербурге, высота которого равняется 462 метра.

По предварительным подсчетам консультантов, опрошенных РИА Недвижимостью, покупка небоскрёба обойдется Wildberries в сумму приблизительно от 75 до 130 млрд рублей.

«Появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста «Багратион» — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — сказала основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук).

В мире уже прошла мода на небоскребы, и сегодня отдается предпочтение малоэтажному строительству. Но России, так сложилось исторически, догоняет уходящие тренды. В любом случае будет интересно посмотреть на уже готовый проект новой высотки.

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Окончание строительства планируется в 2030 году.