Грозный бросает вызов Дубаю. В Чечне появится собственный аналог Бурдж-Халифа

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В Грозном появится новое и современное здание, котрое станет вторым по высоте в России

Рамзан Кадыров известен тем, что любит современные тенденции в архитектуре. Благодаря этому столица Чечни Грозный превратился в один из самы[ красивых городов России. А скоро там появится новый небоскреб, который может бросить вызов самому Дубаю.

Как пишут российские СМИ, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выделит 2,5 млрд. рублей на строительство небоскреба «Ахмат тауэр» в Грозном. Такой своеобразный аналог Бурдж-Халифы в Дубае (ОАЭ). Соответствующее соглашение было подписано с руководством Чечни в ходе Кавказского инвестиционного форума.

Первые работы по началу строительства «Ахмат тауэр» начались еще в 2015 году на правом берегу реки Сунжи. Как заявил вице-премьер чеченского правительства Рустам Шаптукаев, уже проведена подготовительная работа, в частности выполнены земляные работы и некоторые фундаментные работы. На данный момент создается финансовая модель.

«Ахмат тауэр», это будет современное здание, включающее в себя гостиницу, рестораны и музеи. Высота данного проекта составит 400 метров, по этому параметру он станет вторым зданием в России после «Лахта-центра» в Петербурге.

Дизайн «Ахмат тауэр» оформлен в стиле чеченских родовых башен 12–16 веков, при этом зубчатая конфигурация фасада сделана таким образом, что напоминает старинную каменную кладку.

«Ахмат тауэр» станет первым небоскребом в Европе, который будет построен в зоне повышенной сейсмической активности.

Остается только пожелать удачи этому проекту, а также выразить надежду, что в остальных российских регионах когда-нибудь будут реализованы подобные проекты. Кто бы только денег дал?