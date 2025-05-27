Грозный бросает вызов Дубаю. В Чечне появится собственный аналог Бурдж-Халифа
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В Грозном появится новое и современное здание, котрое станет вторым по высоте в России
Рамзан Кадыров известен тем, что любит современные тенденции в архитектуре. Благодаря этому столица Чечни Грозный превратился в один из самы[ красивых городов России. А скоро там появится новый небоскреб, который может бросить вызов самому Дубаю.
Как
Первые работы по началу строительства «Ахмат тауэр» начались еще в 2015 году на правом берегу реки Сунжи. Как заявил вице-премьер чеченского правительства Рустам Шаптукаев, уже проведена подготовительная работа, в частности выполнены земляные работы и некоторые фундаментные работы. На данный момент создается финансовая модель.
«Ахмат тауэр», это будет современное здание, включающее в себя гостиницу, рестораны и музеи. Высота данного проекта составит 400 метров, по этому параметру он станет вторым зданием в России после «Лахта-центра» в Петербурге.
Дизайн «Ахмат тауэр» оформлен в стиле чеченских родовых башен 12–16 веков, при этом зубчатая конфигурация фасада сделана таким образом, что напоминает старинную каменную кладку.
«Ахмат тауэр» станет первым небоскребом в Европе, который будет построен в зоне повышенной сейсмической активности.
Остается только пожелать удачи этому проекту, а также выразить надежду, что в остальных российских регионах когда-нибудь будут реализованы подобные проекты. Кто бы только денег дал?