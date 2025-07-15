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Плохие новости для учителей иностранных языков и репетиторов. Этим специалистам рекомендовано освоить еще одну профессию

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
искусственный интеллект образование

Источник фото: globallookpress.com

Все идет к тому, что роботы в скором времени могут заменить обычных учителей


Плохая новость для всех учителей иностранных языков и переводчиков. Возможно именно работники этих профессий в скором времени рискуют получить статус безработного.

Такое предположение напрашивается после того, как компания OpenAI сообщила о работе над функцией Study Together, что в переводе на русский язык звучит как «учимся вместе».

По своей сути Study Together, это экспериментальный режим обучения в ChatGPT, направленный на развитие активного взаимодействия между ИИ и человеком, как в формате репетитора, так и в виде «партнёра по учёбе».

Данная программа не просто дает советы пользователям, а заставляет их думать самостоятельно. Например, она может задавать уточняющие и наводящие вопросы, как это делает настоящий педагог.

Также Study Together будет способна проверять ответы, комментировать их, и направлять своего собеседника в нужное русло. Это в свою очередь будет способствовать развитию критического мышления и учить человека самостоятельно искать решение задачи.

Благодаря Study Together ChatGPT превратится из обычного поисковика в интерактивного наставника. В будущем в диалоге могут принимать сразу несколько человек, то есть будет реализована форма группового обучения.
 
В случае успеха этой программы, она в будущем может использоваться при обучении не только иностранным языкам, но и математике, истории, программированию и другим.

Прогресс не стоит на месте, и судя по всему, именно ИИ скоро может заменить учителей. В любом случае освоить еще одну профессию людям этой специальности не помешает…

Плохие новости для учителей иностранных языков и переводчиков. Этим специалистам советую освоить еще одну профессию

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