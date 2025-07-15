Побочные действия пенсионной реформы. Новая инициатива МВД доказывает ошибочность повышения пенсионного возраста в России

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Новая инициатива МВД доказывает ошибочность повышения в России пенсионного возраста

На днях в России произошло одно примечательное событие, которое фактически полностью перечеркивает всю идеологию пенсионной реформы. Но давайте обо всем поговорим поподробнее.

Когда в России принимали пенсионную реформу, то повышение пенсионного возраста женщинам до 60, а мужчинам до 65 лет обосновывали тем, что люди стали жить дольше, здоровье у них стало крепче, а значит и поработать на благо родины они еще могут подольше. Даже появилась такая мантра, что нынешние 70-летние, это как в прошлом 40-летние.

Но вот на прошлой неделе в России прошла новость о том, что пожилым россиянам, чей возраст достиг 60 лет, собираются ужесточить доступ для вождения автомобилей. Мы, кстати, про это писали.

Пожилым россиянам ужесточат правила доступа к вождению авто. Какие ограничения будут введены

Авторы данной инициативы мотивируют свое решение тем, что в данном возрасте кондиции у людей не те, что были раньше. И вообще по статистике МВД за последние несколько лет в России количество ДТП с участием водителей, достигших этого возраста, увеличилось на 25%. Теперь ищут способы как с этим бороться. И вот тут как раз начинаются первые противоречия.

Получается, что мужчина, достигший 60 летнего возраста, уже не в состоянии полноценно контролировать вождение автомобиля. Но согласно пенсионной реформе, он обязан работать до 65 лет! А если он не может нормально водить автомобиль, разве он может полноценно работать на других работах, например слесарем, сварщиком и так далее? Как правильно ответить на этот вопрос? Наверное, все зависит от ситуации и от физического состояния.

Но все же, 60 лет это важный рубеж в жизни любого человека, и в любом случае организм в этом возрасте изнашивается. А значит человек должен уже в этом возрасте уходить на пенсию. И статистика по количеству ДТП лишнее тому подтверждение. Невероятно, но факт…