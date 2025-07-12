Пожилым россиянам ужесточат правила доступа к вождению авто. Какие ограничения будут введены

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В России растет количество аварий, случившися по вине пожилых водителей

Количество ДТП на российских дорогах, к большому сожалению растет. Только за первые три месяца 2025 года Госавтоинспекция зафиксировала 24 тысячи ДТП, что на 1,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще виновниками аварий становятся пожилые водители. А поскольку наше население стареет, то к 2030 году этот показатель будет еще выше. Поэтому принято решение ужесточить в России требования к водителям старше 60 лет.

МВД настаивает на усовершенствовании механизмы допуска людей старшего возраста к управлению транспортом. Данный момент зафиксирован в прое кте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го".

По данным ведомства, только за период с 2017 по 2024 год, количество ДТП с участием водителей, чей возраст превысил 60 лет, увеличилось на 25%. Поэтому в первую очередь планируется ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей. Также планируется адаптировать дорожную инфраструктуру.

Пока никаких подробностей неизвестно. В интервью изданию РБК юристы отметили, что с большой долей вероятности, пожилых водителей заставят чаще проходить медкомиссию. В первую очередь необходима проверка когнитивных функций человека, так как с возрастом эти способности ухудшаются

Также юристы настаивают на том, чтобы пожилым водителям ограничили скорость движения на трассах общего пользования. По достижению 75 лет, людям должно быть запрещено садиться за руль. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах мира.

Проблема реально серьезная, и е решение давно назрело. И чем быстрее будут приняты изменения в законодательстве, тем лучше…