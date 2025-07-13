“Зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты”: Раймонд Паулс выдал неожиданную правду про Ротару

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Известный латвийский композитор рассказал интеренсые подробности из карьеры Софии Ротару

В последнее время известный латвийский композитор Раймонд Паулс часто общается со СМИ. Автор таких хитов “Маэстро”, “Листья желтые”, “Гиподинамия” и других, за свою творческую карьеру общался со многими звездами советской и российской эстрады, и ему есть что рассказать. На этот раз его неожиданные откровения коснулись Софии Ротару.

В последнем интервью , которое Паулс дал латвийской радиостанции Retro FM, он в основном рассказывал о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Например, композитор поведал, что Пугачева легко могла уволить человека, если он не вовремя включил микрофон. “Звездная болезнь” напрямую коснулась Примадонны.

«У них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали», — отметил он.

Один фрагмент интервью коснулся и Софии Ротару, которая на тот момент была главной конкуренткой Пугачевой на советской эстраде. Для многих стала неожиданностью информация, что певица была дружна с криминалом.

«Зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты», — сказал он.

Однажды София Ротару захотела исполнять известный хит Паулса “Танец на барабане”, и приехала к композитору с известным криминальным авторитетом.

«И приехала ко мне с Япончиком договариваться об этой песне. Знаете такого человека — Япончика?» — отметил композитор.

Япончик (Вячеслав Иваньков) — известный в криминальном мире авторитет. Он дружил с большим количеством артистов, среди которых были Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон. Композитора не осуждал за это звезд, но при этом не хотел с ними иметь ничего общего.

«Для меня важнее было творчество и музыка, чем деньги, которые могли прийти через такие сомнительные связи», — говорил он.

В российских СМИ часто появляются публикации, что многие звезды шоу-бизнеса дружат с криминалом. В принципе Паулс только подтвердил эти догадки.

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Единственным светлым пятном на сцене, по его мнению, был Андрей Миронов

«Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком», — рассказал Паулс.

Несмотря на то, что артист не обладал музыкальными данными, от его пения нельзя было оторваться. Миронов стал для композитора примером того, как обаяние и искренность могут компенсировать отсутствие академического образования.