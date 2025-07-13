“Зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты”: Раймонд Паулс выдал неожиданную правду про Ротару
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Известный латвийский композитор рассказал интеренсые подробности из карьеры Софии Ротару
В последнее время известный латвийский композитор Раймонд Паулс часто общается со СМИ. Автор таких хитов “Маэстро”, “Листья желтые”, “Гиподинамия” и других, за свою творческую карьеру общался со многими звездами советской и российской эстрады, и ему есть что рассказать. На этот раз его неожиданные откровения коснулись Софии Ротару.
В последнем
«У них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали», — отметил он.
Один фрагмент интервью коснулся и Софии Ротару, которая на тот момент была главной конкуренткой Пугачевой на советской эстраде. Для многих стала неожиданностью информация, что певица была дружна с криминалом.
«Зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты», — сказал он.
Однажды София Ротару захотела исполнять известный хит Паулса “Танец на барабане”, и приехала к композитору с известным криминальным авторитетом.
«И приехала ко мне с Япончиком договариваться об этой песне. Знаете такого человека — Япончика?» — отметил композитор.
Япончик (Вячеслав Иваньков) — известный в криминальном мире авторитет. Он дружил с большим количеством артистов, среди которых были Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон. Композитора не осуждал за это звезд, но при этом не хотел с ними иметь ничего общего.
«Для меня важнее было творчество и музыка, чем деньги, которые могли прийти через такие сомнительные связи», — говорил он.
В российских СМИ часто появляются публикации, что многие звезды шоу-бизнеса дружат с криминалом. В принципе Паулс только подтвердил эти догадки.
Единственным светлым пятном на сцене, по его мнению, был Андрей Миронов
«Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком», — рассказал Паулс.
Несмотря на то, что артист не обладал музыкальными данными, от его пения нельзя было оторваться. Миронов стал для композитора примером того, как обаяние и искренность могут компенсировать отсутствие академического образования.