“Она умнее Пугачёвой”: Анатолий Вассерман неожиданно встал на защиту Софии Ротару

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Анатолий Вассерман объяснил, с чем связано молчание Софии Ротару

София Ротару исчезла с радаров общественности еще в 2022 году. Даже несмотря на то, что певица находится в опале у российской патриотически настроенной публики, российские олигархи готовы платить ей немалые деньги за выступления на корпоративах. Но исполнительница “Хуторянки” ни с кем не выходит на связь. Неожиданно за свою бывшую соотечественницу заступился депутат Анатолий Вассерман.

По мнению уроженца Одессы, такое молчаливое поведение Ротару вполне обосновано.

“София достаточно дальновидна, она все понимает, - говорит Анатолий Александрович. – А именно, что рано или поздно украинство кончится. Она, на мой взгляд, несомненно, умнее Пугачевой. Хотя это было ясно еще в эпоху их соперничества на эстраде”.

Также Вассерман напомнил о многочисленной родне, разбросанной по всему миру. Любое слово звезды советской эстрады может им сильно навредить. Поэтому Ротару молчит, и не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

“Проблема в ее родне очевидна, - продолжает Анатолий Александрович. - Часть ее родни живет на Украине, часть - в остальной России, часть – за рубежом. И Софии Ротару, думаю, очень не хочется подставлять никого из них. Поэтому она старается не светиться”.

В самом начале украинского конфликта, София Ротару несколько раз размещала фото с изображением украинского флага, что и вызвало негатив у российской публики. Позже она это делать перестала. В данный момент она большую часть своего времени проводит в Италии. Некоторые источники сообщали, что она появлялась в Киеве на годовщину смерти своего мужа.