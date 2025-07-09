“Яндекс Маркет” подтвердил факт, что цена товара может отличаться для разных покупателей. Модель гаджета тут не причем

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На цены на маркетплейсах влияет много факторов

На днях в России “завирусилась” информация, что на отечественных маркетплейсах один и тот же товар могут продавать по разным ценам. И якобы на размер надбавки или скидки напрямую зависело от модели гаджета пользователя. Журналисты издания Бизнес ФМ провели свое независимое расследование, и получили весьма неожиданные результаты.

Чтобы выяснить все нюансы, они напрямую обратились к руководству “Яндекс Маркета”, которое подтвердило факт, что действительно для разных пользователей стоимость одного и того же товара бывает разной. Это бывает в нескольких случаях.

Товар может стоить дешевле для пользователей, которые впервые совершают покупку на “Яндекс Маркет”. Им как новичкам начисляют приветственный бонус, за счет которого товар становится дешевле.

Также стоимость товара для клиентов “Яндекс Маркет” может быть ниже, если они проводят оплату с помощью карты Альфа-Банка, либо с помощью Яндекс.Пэй. Кстати аналогичная ситуация и на других маркетплейсах Ozon и Wildberries, где при оплате покупки с помощью собственных карт, стоимость товара уменьшается на размер комиссии.

Также любой клиент “Яндекс Маркет” может выбрать настроить личный кабинет, выбрать любимые категории и получать за них кэшбэк, или подключить “Яндекс Плюс”, за что тоже будет получать бонусы, которыми потом сможет оплачивать товары.

Собственно и все, модель вашего гаджета тут совершенно не причем…