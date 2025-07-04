Сериал «Государь». Какие ошибки режиссера сразу же бросаются в глаза

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Удалось ли в этот раз нашим кинематографистам снять достойную историческую ленту?

На телеэкранах стартовал исторический сериала «Государь», который рассказывает о жизни Петра I. Восемь серий и тридцать лет жизни знаменитого русского правителя. Для рядового обывателя Петр I известен тем, что рубил бороды боярам, а также прорубил окно в Европу. Это знают даже те, кто в советских школах на двойки и тройки учился. А что же нам показали на экране?

Перво-наперво, царя в его взрослые годы играет Константин Плотников, который стал известным благодаря роли Горшка в сериале «Король и шут». Собственно, эмоции рок-музыканта на царском челе присутствуют во время просмотра и нового сериала.

Что сразу бросается в глаза, это странное несовпадение возраста большинства героев. Помните царские «потешные войска» из мальчишек, которые спустя несколько лет стали настоящими полками? А тут на экране «мальчишкам» 20-25 лет, и их во время летних «маневров» создатели фильма зачем-то нарядили в шубы! Во время событий первой серии Меньшикову и Петру I должно быть лет по 16-17, а актерам, которые их играли заметно за тридцать. Грим не спасает…

Много и закадрового текста (который говорит о том, что сценарист не может показать, а не рассказать, что же происходит в данный момент), а также просто текста. К примеру, «Патриарх Московский и всея Руси Иоаким». Почему-то, в тех же советских «Гардемаринах», обошлись без подобного, а персонажи запоминались. Да и в прошлых экранизациях биографии жизни Петра I, тоже помощь текстом не понадобилась. А тут видно задача была слишком сложной.

По непонятной причине, фактически все персонажи мужского пола выглядят неопрятными и растрёпанными. Наверное, в следующих сериях государь их «европизирует», подстрижет и помоет. И скорее всего сделает это лично – великий правитель как-никак!

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Насчет историчности данного сериала, пусть рассуждают историки. А простой зритель без труда заметит неровное повествование, местами странные диалоги и гримасы Петра I. В общем, судя уже по первой серии, эпичной ленты не получилось. А жаль…