«Игра в кальмара» 3 сезон – самый ожидаемый сериал 2025 года

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На экраны вышел финальный сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Стоило ли его ждать?

В 2021 году на телеканале Netflix стартовал сериал под названием «Игра в кальмара». Его темой стала серия игр, в которой гибли участники, а победитель становился обладателем большого денежного приза.

Нужно сразу сказать, что идея сценария совсем не нова. Можно вспомнить известный японский фильм «Королевская битва» (2000), а также ее американскую «кальку» - серию кинофильмов «Голодные игры» (первый фильм вышел в 2012 году). Еще можно вспомнить японский сериал 2020 года «Алиса в Пограничье».

В чем же оригинальность южнокорейского сериала? Почему он настолько популярен во многих странах мира, среди зрителей разного возраста? Дело в том, что в «Игре в кальмара» «палачом игроков» выступают детских дворовые игры, вроде бы как безобидные. Но, благодаря фантазии сценаристов все эти прыжки, перетягивания канатов и «замри-беги» стали смертельно опасными для участников. А настоящим хитом для костюмов на Хэллоуин стали красные наряды и маски охранников из этого сериала.

Более молодых зрителей в «Игре кальмара» привлекают разнообразные смертельные испытания (даже телешоу выходило по его мотивам – понятное дело в «безопасном варианте» для участников). А для тех, кто постарше – это понимание того, что вокруг много людей которые за большие деньги (даже за иллюзорный шанс ими обладать) готовы пойти абсолютно на все. Без всякой жалости и используя абсолютно любые средства. И это действительно страшно.

По сути «Игра в кальмара» — это гиперболизированная пародия на современное общество потребления. Не даром все игроки – это люди, которые должны большие суммы денег. А за их попытками не погибнуть лениво наблюдают немногочисленные состоятельные люди в золотых масках.

Хотя создатели сериала и утверждают, что это «конец истории», то разрешите им не поверить. У нас есть замечательный аналогичный пример – «Звездные войны». Когда создатель оригинальной трилогии много раз заявлял, что все завершилось, а теперь фактически ежегодно выходят новые сериалы и фильмы этой знаменитой фантастической саги.

В любом случае «Игра в кальмара» 3 сезон – это самая громкая сериальная премьера этого года.