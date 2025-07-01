Нет лекарств на Вологодчине? ОПВО ищет решение

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На днях в Общественной палате Вологодской области прошел круглый стол, посвященный одной из самых острых социальных тем региона — обеспечению населения льготными лекарствами. Мероприятие объединило представителей власти, медицинских учреждений, общественных организаций и экспертов здравоохранения, чтобы не просто обозначить проблемы, но и предложить конкретные шаги для их решения.

Несмотря на усилия региональных властей, система льготного лекарственного обеспечения далека от идеала. Участники круглого стола отметили ключевые трудности: недостаток информации о доступных препаратах, перебои с поставками в аптеки, задержки в получении медикаментов и ограниченный ассортимент.

По предварительным данным опроса, проводимого ОПВО , 54.21 % респондентов полностью не удовлетворены системой снабжения льготными лекарствами, 23.23 % указали на отдельные замечания, и лишь 9.69 % выразили удовлетворенность.

Член Общественной палаты, директор реабилитационного центра «ПАЛИНАР», врач-психиатр Сергей Петраков:

«В рамках дискуссии была отмечена необходимость реализации стратегических инициатив, озвученных губернатором Вологодской области Г.Ю. Филимоновым, направленных на повышение доступности лекарственных средств для нуждающихся. Подчеркивалась важность конструктивного диалога, ориентированного на объективный анализ существующих проблем и выработку эффективных решений. Предложения, сформулированные Общественной палатой, и представленные рекомендации были признаны содержательными и рациональными, что создает основу для дальнейшего совершенствования системы лекарственного обеспечения в регионе. Важно не критиковать, а признавать и говорить правду о проблемах, давать рекомендации по существу, что мы и делали на этом совещании».

Важный акцент круглого стола сделал Виктор Вавилов, председатель комиссии по развитию территорий ОПВО и руководитель Вологодского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Он отметил, что обеспечение лекарствами — это лишь часть комплексного подхода к здоровью пациентов. Если человек попадает в больницу с обшарпанными стенами, сломанными ступеньками, зарослями борщевика и разбитой плиткой, его моральное состояние ухудшается. Это напрямую влияет на процесс выздоровления. Забота о здоровье — это не только медикаменты, но и создание комфортной среды в медицинских учреждениях, что пока остается недооцененным аспектом в региональной практике.

Для решения этих вопросов Общественная палата Вологодской области разработала ряд рекомендаций для Министерства здравоохранения региона. Они включают проведение исследования для выявления причин неудовлетворительного лекарственного обеспечения, увеличение бюджета на закупку препаратов, создание резервных запасов, организацию системы сбора отзывов от пациентов, обучение медицинских работников и разработку «дорожной карты» по решению проблемы.

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Общественная палата Вологодской области продолжит мониторинг ситуации, а результаты опроса и рекомендации круглого стола станут основой для дальнейших действий.