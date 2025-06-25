Общество

Следят! Роскачество раскрыло, как приложения шпионят за россиянами через смартфоны

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в мире Интернет

Источник фото: НьюсВо

Роскачество бьет тревогу: многие приложения на смартфонах россиян тайно собирают данные о местоположении пользователей. Появление рекламы, точно соответствующей вашему текущему местонахождению – один из явных признаков такой слежки.


Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подчеркивают, что далеко не всем приложениям действительно необходим доступ к геоданным, и призывают граждан быть бдительными.

Роскачество рекомендует тщательно проверять разрешения, выданные приложениям в настройках iOS и Android, и отключать геолокацию, когда она не нужна.

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Важно также внимательно изучать политику конфиденциальности перед установкой любого приложения.

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