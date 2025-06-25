Черноземье и Поволжье под ударом: месячная норма осадков за 2 дня

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Пока жители Архангельской области с надеждой ждут тепла, а Петербург готовится к приходу циклона «Зирос», Черноземье и Поволжье ожидает еще более серьезное испытание. Синоптики прогнозируют мощный удар стихии уже во второй половине рабочей недели: активный фронтальный раздел трансформируется в глубокий циклон, несущий с собой обильные осадки, грозы и сильный ветер.

Главный удар придется на четверг, 26 июня, в Черноземье, а в Поволжье непогода задержится до 27 июня. Ожидаются не просто дожди, а местами сильные ливни, способные за несколько дней вылить на землю до половины, а где-то и больше месячной нормы осадков. В городах высока вероятность подтоплений улиц и низин из-за залпового характера выпадения осадков. Добавит проблем и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с и более, который будет сопровождать грозы.

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Примечательно, что данный циклон охватит обширную территорию, затронув не только Черноземье и Поволжье, но и соседние регионы: Брянскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Ростовскую области. Даже Ленинградская область 26 июня ожидает дожди. Создается впечатление, что циклон, формирующийся над Черноземьем и Поволжьем, выступает своеобразным «погодным донором», «делясь» осадками с соседними регионами.

Такая «щедрость» стихии требует от жителей всех перечисленных областей повышенной бдительности и готовности к возможным последствиям непогоды.