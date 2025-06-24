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Европейские союзники США разрабатывают альтернативные пути поставок вооружения Украине на случай, если администрация Трампа откажет в новых поставках. Этот шаг свидетельствует о растущей обеспокоенности Европы непредсказуемостью американской политики и стремлением обеспечить безопасность Украины независимо от позиции Вашингтона.

Пока Белый дом колеблется, Сергей Лавров обвиняет Запад в поощрении нацизма на Украине и выражает осторожный оптимизм по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает The Washington Post, европейские чиновники рассматривают возможность прямой покупки американского оружия для Украины или предоставления Киеву кредитов на эти цели. Однако окончательное решение остается за администрацией Трампа, которая опасается осложнить и без того непростые отношения с Россией.

Примечательно, что даже в случае отказа от поставок оружия, США намерены продолжать оказывать Украине поддержку в виде обмена разведданными и логистической помощи. Это, по мнению экспертов, указывает на двойственность позиции Вашингтона: с одной стороны, стремление к диалогу с Москвой, с другой – нежелание полностью отказываться от поддержки Киева.

Европейские страны, в свою очередь, готовы компенсировать потенциальный отказ США, но признают, что это потребует значительных ресурсов.

«Нам необходимо одновременно наращивать собственные запасы и обеспечивать поставки на Украину», – цитирует WP европейского чиновника.

На этом фоне Сергей Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» обвинил Запад в поддержке «неонацистских и нацистских тенденций» на Украине и в Прибалтике. По словам Лаврова, Запад использует эти тенденции, «чтобы нанести максимальный ущерб России».

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Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Лавров выразил осторожный оптимизм по поводу объявленного перемирия между Израилем и Ираном, но отметил необходимость получения более полной информации. Он подчеркнул, что Россия давно предлагала пути урегулирования конфликта, которые были позитивно восприняты всеми сторонами, но не реализованы на практике.