В России предложили закрывать гипермаркеты на выходные для повышения рождаемости
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Не все оценят идею российского священника – очень своеобразный метод выбран
Сейчас в России ситуация с демографией обстоит не самым лучшим образом. Причин для этих неутешительных данных несколько, но самая первая это нежелание представителей нового поколения заводить детей. Молодые пары просто-напросто предпочитают «жить в свое удовольствие». Как же мотивировать их поднять демографические показатели? Предложения поступают самые разные, в том числе и очень оригинальные.
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Возможно, для протоиерея будет удивительным открытием тот факт, что не все люди работают только с понедельника по пятницу. Немало людей работает с одним выходным, этим самым воскресеньем, в который Максим Миняйло предлагает покупками ре заниматься. Или предложение настоятеля направленно только на работников бюджетных организаций? Так что данная идея выглядит исключительно как образец юмора.
Ранее депутат Михаил Иванов предложил для поднятия демографии отключать интернет по ночам.