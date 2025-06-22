В России предложили закрывать гипермаркеты на выходные для повышения рождаемости

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Не все оценят идею российского священника – очень своеобразный метод выбран

Сейчас в России ситуация с демографией обстоит не самым лучшим образом. Причин для этих неутешительных данных несколько, но самая первая это нежелание представителей нового поколения заводить детей. Молодые пары просто-напросто предпочитают «жить в свое удовольствие». Как же мотивировать их поднять демографические показатели? Предложения поступают самые разные, в том числе и очень оригинальные.

В эфире программы ОТВ настоятель Храма-Памятника на Крови, протоиерей Максим Миняйло, рассказал о своем видении демографической проблемы в нашей стране. И о том, как он видит решение проблемы. По мнению протоиерея, самый правильный способ – это закрыть гипермаркеты по воскресеньям. Как это поможет демографии? Максим Миняйло пояснил, что россияне очень много работают с понедельника по пятницу, и покупки в выходные дни отнимают слишком много сил. А они тратят слишком много времени на покупки в гипермаркетах. Мол, на восстановление и отдых уходит слишком много времени. Занимайтесь друг другом, а не покупками.

Возможно, для протоиерея будет удивительным открытием тот факт, что не все люди работают только с понедельника по пятницу. Немало людей работает с одним выходным, этим самым воскресеньем, в который Максим Миняйло предлагает покупками ре заниматься. Или предложение настоятеля направленно только на работников бюджетных организаций? Так что данная идея выглядит исключительно как образец юмора.

Отключать интернет с 23-00 по 02-00 ежедневно. В Брянской области придумали как поднять в России рождаемость

Ранее депутат Михаил Иванов предложил для поднятия демографии отключать интернет по ночам.