Отключать интернет с 23-00 по 02-00 ежедневно. В Брянской области придумали как поднять в России рождаемость

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Если предложение будет принято, то оно многим не понравится

Слабые показатели демографии в России заставляют власть искать различные пути ее решения. Весьма неожиданное предложение по преодолению этой проблемы поступили из Брянской области.

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов считает , что одной из главных причин плохой рождаемости является тот факт, что молодые пары вместо того, чтобы думать о том, как создавать семьи, проводят все свое свободное время в гаджетах.

Как же можно решить данную, без всякого сомнения актуальную проблему? Возможно увеличить материнский капитал или выдавать по случаю рождения ребенка квартиру в домах-«новостройках»? Как оказалось, это не делать не нужно. По мнению депутата, все можно решить гораздо более эффективным способом, которое тем более не потребует никаких финансовые затрат со стороны государства.

Итак, Михаил Иванов для улучшения демографической ситуации предложил молодым парам просто-напросто отключать интернет! Данное «цифровое воздержание» будет не круглосуточное, а хотя бы ночное. Частичное ночное – как вариант с 23-00 по 02-00 ежедневно.

По мнению депутата Брянской областной думы, интернет разъединяет наши семьи, так как это одна из форм зависимости. Вместо того чтобы общаться в семейном кругу, молодые люди проводят свое свободное время в компьютерных играх, смотрят фильма и часами сидят в социальных сетях.

Михаил Иванов предложил провести «добровольный эксперимент», который должны поддержать интернет-провайдеры и социальные службы. Интересно, а кто захочет быть добровольцем? Не менее интересно, какой процент молодых семей поддержит эту, мягко говоря странную инициативу?