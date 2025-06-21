Новый фильм «Ну, погоди!» или хватит издеваться над советской классикой!

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Российские киношники добрались до культового российского мультфильма

Очередной раз отечественные производители фильмов эксплуатируют советское кинонаследие.

В 1969 году на экране вышел первый мультфильм серии «Ну, погоди!». Историю бесконечной погони волка за зайцем, полюбили многие поколения отечественных зрителей. «Классическая серия» в 16 серий снималась с 1969 по 1986 год. А голоса Анатолия Папанова и Клары Румяновой узнавались «с первого слова».

С 1993 по 2017 год было снять еще шесть серий, но вполне ожидаемо «новодел» оказался значительно слабее оригинальных историй противостояния Волка и Зайца. Да, у героев собственных имен не было, и их называли именно так.

Персонажи «Ну, погоди!» становились персонажами компьютерных игр, социальной рекламы, а также появлялись в юмористическом киножурнале «Фитиль». Изображение Волка и Зайца украсили серию значком, календариков и памятных монет, выпущенных в честь 50-ти летия мультфильма.

Зная нынешнюю моду отечественной киноиндустрии активно использовать советское наследие, пересъемка «Ну, погоди!» была только вопросом времени. И вот оно время пришло…

Киностудия «Союзмультфильм», кинокомпания «ТЕМП» и телеканал «НТВ» подписали любопытное соглашение . Они решили «порадовать» зрителей полнометражной версией современных приключений Волка и Зайца. Причем это будет игровой (live-action) фильм, а не привычная мультипликационная лента.

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Подробности проекта пока неизвестны, но зная предыдущие адаптации советских мультфильмов вряд ли стоит ожидать что-то заслуживающее внимание. Очередной раз идет эксплуатация образов, любимых нашими зрителями. Что там дальше на очереди? Ах да, «Медведя Умку» уже снимают – фильм выйдет в 2026 году. Сценаристы, а где же новые интересные идеи?