Новый фильм «Ну, погоди!» или хватит издеваться над советской классикой!
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Российские киношники добрались до культового российского мультфильма
Очередной раз отечественные производители фильмов эксплуатируют советское кинонаследие.
В 1969 году на экране вышел первый мультфильм серии «Ну, погоди!». Историю бесконечной погони волка за зайцем, полюбили многие поколения отечественных зрителей. «Классическая серия» в 16 серий снималась с 1969 по 1986 год. А голоса Анатолия Папанова и Клары Румяновой узнавались «с первого слова».
С 1993 по 2017 год было снять еще шесть серий, но вполне ожидаемо «новодел» оказался значительно слабее оригинальных историй противостояния Волка и Зайца. Да, у героев собственных имен не было, и их называли именно так.
Персонажи «Ну, погоди!» становились персонажами компьютерных игр, социальной рекламы, а также появлялись в юмористическом киножурнале «Фитиль». Изображение Волка и Зайца украсили серию значком, календариков и памятных монет, выпущенных в честь 50-ти летия мультфильма.
Зная нынешнюю моду отечественной киноиндустрии активно использовать советское наследие, пересъемка «Ну, погоди!» была только вопросом времени. И вот оно время пришло…
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Подробности проекта пока неизвестны, но зная предыдущие адаптации советских мультфильмов вряд ли стоит ожидать что-то заслуживающее внимание. Очередной раз идет эксплуатация образов, любимых нашими зрителями. Что там дальше на очереди? Ах да, «Медведя Умку» уже снимают – фильм выйдет в 2026 году. Сценаристы, а где же новые интересные идеи?