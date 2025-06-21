За курьеров взялись по-серьезному. В России предложили разработать единые стандарты для служб доставки

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В России хотят ужесточить требования к работе курьеров

Сегодня в России устроится работать курьером может практически любой человек, главное чтобы было здоровье. Зачастую особых требований к кандидатам этой профессии не требуют, ввиду острого дефицита работников. В России решили что это достаточно опасно, и решили исправить ситуацию.

Как стало известно изданию «Газета.Ru» , сенатор Артём Шейкин обратился в Министерство труда с инициативой создать в России единый профессиональный стандарт для курьеров. По его мнению это необходимо, чтобы повысить безопасность рядовых граждан, которые часто пользуются услугой доставки.

По мнению сенатора многие курьеры, чтобы увеличить свой заработок, берут дополнительные заказы, которые необходимо доставить в кратчайшие сроки. Из-за этого они часто нарушают правила дорожного движения, благодаря чему участились случаи аварийных ситуаций на дорогах.

«Такие действия не только повышают уровень аварийности, но и создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан, включая пешеходов, других участников дорожного движения и самих курьеров», — подчеркнул политический деятель.

Шейкин также отметил, что на сегодняшний день в России полностью отсутствуют законы, определяющие правовой статус курьеров и порядок их идентификации, а также требований к ним. Для этого он предлагает разработать единый стандарт, который включал бы в себя набор обязательных критериев. Например, у курьеров должны отсутствовать противопоказания для побочной работы, они должны проходить регулярное медосвидетельствование, обязательно наличие водительского удостоверения и знание ПДД.

Также единый стандарт для курьеров должен определить каким должен быть внешний вид курьера. Особое внимание должно уделяться отсутствию судимостей.

“Почта России” объявила войну высоким заработкам курьеров

Недавно мы писали, что руководитель Почты России выразил возмущение слишком высокими зарплатами курьеров, и пообещал разработать совместно с партнерами цифровую площадку, которая упростила бы использование курьерской доставки.