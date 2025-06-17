“Почта России” объявила войну высоким заработкам курьеров

Источник фото: globallookpress.com

Руководство «Почты России» заявило о разработке цифровой платформы, которая поможет повысить эффективность использования курьеров

Курьеры по-прежнему остаются самыми высокооплачиваемыми работниками в российской экономике. В больших городах их заработная плата может достигать размера в 300 тыс. рублей в месяц. Руководство “Почты России” считает такое положение дел ненормальным, и считает, что с этим как-то нужно бороться.

Глава “Почты России” Михаил Волков в интервью изданию РБК заявил, даже с учетом дефицита рабочей силы в логистике, такие заработные платы являются явным перебором.

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил Волков.

Чтобы нормализовать ситуацию в данном секторе экономики, “Почта России” в сотрудничестве с партнерами работает над созданием цифровой платформы для совместного использования курьеров. Как это будет выглядеть на практике, и когда заработает начальник почты не уточнил.

На данный момент в курьерской службы “Почты России” работает 1600 курьеров, и данное направление активно развивается. Если сюда прибавить еще 80 тыс. обычных почтальонов, которые разносят клиентам письма и пенсии, то потенциал у данной организации очень высокий.

При этом г-н Волков забыл упомянуть о слишком низких заработках работников своей организации, и о высокой текучке. Также он не упомянул, что в регионах России идет волна закрытия почтовых отделений. Люди просто не хотят работать за такую нищенскую зарплату. Конечно же, при наличии здоровья люди пойдут работать курьерами. Понятно, что Волков хочет снизить зарплату курьерам. А своим работникам он повысить оплату труда не хочет?