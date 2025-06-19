«Кровавые каналы» Ксении Петербургской: пророчество сбудется в XXI веке?

Образ святой Ксении Петербургской неразрывно связан с историей города.

Известная своей благотворительностью и прозорливостью, Ксения, по преданию, предрекла множество событий, среди которых особенно выделяются слова о «кровавых каналах».

«Реки нальются кровью, там каналы кровавые».

Большинство источников интерпретирует это пророчество как предсказание трагических событий революции 1917 года. Но возможно ли, что слова святой имеют более широкий, вневременной смысл, актуальный и для нашего времени?

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История России, как и история многих других стран, полна подобных периодов. И слова Ксении Петербургской могут служить не столько предсказанием конкретных событий, сколько вечным напоминанием о хрупкости мира и необходимости сохранять человечность даже в самые сложные времена.