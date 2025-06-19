От Смешариков до Лабубу: как ПМЭФ-2025 манипулирует общественным мнением

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Петербургский международный экономический форум открылся волной неожиданных событий.

Робот Володя, щеголяющий с дамской сумочкой Dior, куклы Лабубу с лицами первых лиц государства, футболки с цитатами Сергея Лаврова — форум, традиционно считающийся площадкой для серьезных экономических дискуссий, в этом году приобрел необычный, почти карнавальный оттенок. Но что стоит за этим кажущимся легкомыслием? Не является ли этот внезапный прилив неформальности новым языком российской политики в условиях глобальной неопределенности?

Пока общественность занята обсуждением робота Володи и "Лабубу-Медведева", за кулисами форума ведутся серьезные переговоры, определяющие будущее российской экономики. Но именно эти яркие, местами курьезные образы, создают информационный фон, который может быть использован для продвижения определенных идей и формирования общественного мнения.

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Только представьте, маленькие монстры с лицами Набиуллиной и Лаврова и Смешарики, поменявшиеся телами. Что это? Что государство транслирует нашей молодежи через такие образы? Вместо того, чтобы придумать какого-то своего героя, доброго и милого, дающего отсылку к традиционным ценностям, о которых так много говорят, организаторы решили сделать рекламу на трендовых западных игрушках (монстрах) и странной теме со сменой обличия Смешариков. Хорошо хоть Нюшу с Барашем не поменяли местами. Мы молчим про эстетику, ее в принципе нет. Получается, что пиар ПМЭФ встает выше всех высоких идеалов, о которых говорят представители власти.