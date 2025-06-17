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Обострение отношений между Израилем и Ираном вызвало резкий рост числа граждан этих стран, прибывающих в Россию. По данным пограничной службы, поток увеличился вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Повышенный контроль на границе приводит к задержкам – проверка занимает не менее пяти часов.

Большинство прибывающих – граждане России с двойным или множественным гражданством, длительное время не приезжавшие сюда. Они подвергаются тщательному досмотру, включающему анализ содержимого мобильных телефонов и видеозаписанные допросы.

Параллельно с усилением миграционного потока, в информационном поле вновь всплыли высказывания Владимира Жириновского о потенциальном крупномасштабном конфликте на Ближнем Востоке и его последствиях для России. В частности, он предсказывал события, способные затмить украинский конфликт, называя Иран «не просто региональным конфликтом», а предвестником Третьей мировой войны.

Жириновский допускал возможность массовой миграции еврейской диаспоры в Россию в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке и кризиса в США и ЕС. Более того, он высказывал предположение о создании в России «Московской Еврейской Республики»:

Если Израиль не удастся спасти, евреи из Америки и Европы хлынут в Россию — она станет их новой базой. Для этого и развалили СССР: отсекли исламские республики, Закавказье, Прибалтику. Сейчас хотят уменьшить и саму Россию — им нужна Московская Еврейская Республика на 60 миллионов человек, где каждый четвёртый будет евреем. По их плану нужна война с Ираном, чтобы хоть ненадолго спасти Израиль. Ядерный конфликт на Ближнем Востоке неизбежен в ближайшие 10–15 лет: Израиль применит ядерное оружие против Палестины. Потом — война Индии с Пакистаном, а в 2040–2050 годах — расчленение Китая. Если в Америке начнётся кризис и рухнет ЕС, евреи подтянут всю диаспору в Россию. Здесь они хотят построить вечное государство за железным занавесом от Китая и наконец «успокоиться».

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Несмотря на то, что при жизни Жириновского его заявления часто воспринимались как эксцентричные, ряд его предсказаний, включая дату начала специальной военной операции, сбылись. Это вызывает повышенный интерес к его прогнозам относительно будущего, в том числе в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке и роста миграционного потока в Россию. Впрочем, вполне возможно, что все это лишь череда совпадений. Любые военные ведут к росту числа беженцев из горячих точек.