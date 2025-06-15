Израиль подставил союзников? Михаил Хазин назвал настоящий кошмар для американских военных баз

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Михаил Хазин обрисовал новые реальности и опасность современных войн

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. Уже сейчас очевидно, что он пошел не по сценарию одной из сторон, и все идет к тому, что война может принять затяжной характер. При этом известный российский экономист Михаил Хазин обратил внимание на одну интересную особенность.

Эксперт отметил, что действия Израиля, и в какой-то степени Украины, фактически поставили под удар все военные базы США по всему миру. Теперь, чтобы по ним нанести удар, не нужно дорогих баллистических ракет, а достаточно иметь небольшой рой относительно недорогих беспилотников, которые можно запускать с любого грузовика. Следовательно, этой идеей может воспользоваться любой противник Америки.

При этом американские базы, которые имеются практически во всех уголках мира, не зачине в такой степени, как российские военные базы. А значит угроза их поражения гораздо выше.

«Понимаете, что шандарахнуть по американским базам таким способом вообще ничего не стоит? И все это прекрасно понимают. То есть, нужно тратить сотни миллиардов долларов на защиту своих баз – при этом никто ничего не гарантирует», - сказал Хазин в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США».

За данную угрозу США должны “поблагодарить” Великобританию, которая собственно ее придумала и разработала.

Мало того, стало известно о жесткой реакции Китая, который фактически встал на сторону Ирана. Это только усиливает опасность, поскольку именно Китай является лидеров в производстве беспилотных летательных аппаратов. Учитывая сложные отношения с США, торговые войны, мы вполне можем увидеть локальные спецоперации против американских военных объектов.

Как не крути, но конфликт на Ближнем Востоке реально открыл “ящик Пандоры”, что только усиливает беспокойство по поводу ближайшего будущего на Земле…