2 литра воды в день и полезные хлопья – развенчиваем мифы

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Многие из наших привычек питания, не более чем результат правильно построенных рекламных компаний

«Человеку нужно ежедневно потреблять два литра воды в день» - сколько раз вы слышали эту фразу? Без всякого сомнения много, и еще услышите ни один раз. Но, насколько это высказывание соответствует научным фактам? Как оказалось, не соответствует вообще!

Данный миф пошел от производителей воды в пластиковых тарах. Мол, смотрите как удобно – покупаете упаковку из четырех бутылочек, и все потребности в воде для вашего организма будут закрыты. Ну и тут же легенду подхватили в рамках рекламной компании «медицинские специалисты», которые в один голос начали утверждать, что это правда. И пошла информация гулять по обществу. Но, сколько же нужно потреблять воды?

Как оказалось, нормы зависят от веса тела каждого конкретного человека. Кому-то и полтора литра в сутки будет много, а кому-то и три литра мало. И употребление овощей и фруктов, содержащих воду в большом количестве (к примеру, огурцы состоят из воды на 95%) уменьшают суточную норму.

Второй миф – это кукурузные хлопья на завтрак. Бытует заблуждение, что это очень полезно для здоровья. Но, на самом деле это еще одна рекламная уловка от производителей. В начале ХХ века в США выращивалось большое количество кукурузы, и излишки урожаев нужно было как-то использовать. Вот и началась массовая рекламная компания, которая утверждала, что хлопья, обжаренные в масле с большим добавлением сахара, очень полезны для завтрака. Миф довольно-таки быстро «пересек океан» и стал частью питания во многих странах. Вот так реклама прививает привычки целым поколениям…