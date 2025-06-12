Культура

«Больше чем футбол». Как режиссеры приписали сборной СНГ успехи сборной Дании

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
кино премьера

Источник фото: kinopoisk.ru

Первые впечатления после просмотра нового росисйского фильма


Если вы следите за новинками российского кинематографа, то без всякого сомнения замечаете, что за год выходит минимум один фильма на тему отечественного спорта. В 2025 уже был фильм «Финал», рассказывающий о победе волейбольной сборной России в финале Олимпийских игр в Лондоне. А вот и отечественные кинодрама номер два вышла на большие экраны – лента «Больше, чем футбол».

Создатели фильма не поленились собрать на съемочной площадке известных актеров. В тирах значатся такие имена как Алексей Воробьёв, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов. А еще и Люся Чеботина, которая со времен своего появления в финансово успешной российской комедии «Холоп», пытается кроме карьеры поп-певицы стать еще и успешной актрисой.

Собственно, построение сценария фильма «Больше чем футбол» совсем не отличается от прошлых спортивных отечественных драм, снятых в России. Тренер, с «уникальной методикой», который работает «не так как все» - есть. Чиновник, который из-за всех сил ставит палки в колеса спортивных достижений нашей сборной – есть. Этот образ по многолетней традиции воплотил на экране Роман Мадянов. Эта роль стала последней ролью актера в кино.  Скучное действие на экране, которое разбавляется только хорошо снятыми спортивными сценами, с обязательным переходом в «режим слоумо» - и это тоже есть.

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А знаете, что самое обидное? Что в основу сценария фильма «Больше чем футбол» легла история сборной… Дании, которая неожиданно оказалось на Чемпионате Европы. После такой информации смотришь на этот фильм по-другому. С брезгливым снисхождением. Неужели в нашей истории футбола нет славных страниц? Хотите показать победу на Чемпионате Европы? Напишите сценарий о спортивных событиях 1960 года, когда сборная СССР действительно стала лучшей. Зачем нам смотреть на выдуманные победы, которые одерживают выдуманные футболисты?

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