«Балерина» - фильм, который любители балета однозначно не оценят

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Стоило ли ждать спин-офф приключений Джона Уика, в котором ему досталась второстепенная роль?

В 2014 году на экраны вышел боевик «Джон Уик». Фильм сняли режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Литч. Главную роль опытного киллера белорусского происхождения, получил известный голливудский актер Киану Ривз. Образ Джона Уика понравился как кинокритикам, так и простым зрителям. Вышло три фильма-продолжения, последний из них порадовал фанатов в 2023 году.

Собственно, зритель был готов и дальше нести деньги в кассы, чтобы очередной раз посмотреть на полюбившегося героя. Но, вот незадача – сценаристы решили, что четвертая часть будет для Джона Уика последним и персонажа решили убить. А что делать если публика хочет, а главный герой погиб и оживить его правдоподобно (а не как Декстера в одноименном сериале) нет никакой возможности? Правильно, снять спин-офф, действие которого будет происходить до рокового для белорусского киллера боя. А заодно сделать его не главным, а второстепенным персонажем.

Ну, а главную роль балерины-киллера решили отдать актрисе Ане де Армас, которая, кстати, уже снималась вместе на одной съемочной площадке в триллере 2015 года «Кто там».

Насколько же удачным вышел спин-офф по сравнению с тетралогией «Джон Уик»? Критики довольно-таки сдержано оценили похождение воинственной балерины, дружно отметив, что сценарий слабый и фильм «вытягивает» исключительно боевыми сценами. А вот отзывы зрителей более позитивные – да, первая половина фильма слегка затянута, зато затем идет почти беспрерывный «праздник для глаз». Тем более тут и Киану Ривз появился, и Ану де Армас зрители-мужчины вполне любят, да и Норман Ридус (ставший знаменитым после роли Дэрила Диксона в телесериале «Ходячие мертвецы») тоже получил свою запоминающуюся роль.

Да, и скажем честно – сценарий никогда не был сильной стороной серии фильмов про Джона Уика, на первом месте всегда выходили погони, перестрелки и рукопашные схватки. А с этим в «Балерине» все в порядке. Так что если вам понравилась серии «Джон Уик», то посмотрите и «Балерину».