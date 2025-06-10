Астрологи и стилисты раскрыли секрет идеального гардероба для каждого знака Зодиака на лето 2025

Источник фото: НьюсВо

Каждое лето неповторимо, и чтобы оно прошло максимально хорошо, мы предлагаем ориентироваться не только на тренды, но и на звезды. Так, можно объединить астроособенности знаков Зодиака с модными решениями этого сезона. Такой гардероб вам очень вероятно подойдет! Обратите внимание, что можно подарить близким, чтобы порадовать их в это лето.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Горячие Овны обожают нестандартные решения. И правильно! Летом 2025 вам можно привнести в свой гардероб спорт-шик и военный стиль. Обратите внимание на оттенки красного, что лишь подчеркнет ваш жгучий темперамент. Дополните гардероб спортивными шортами, яркими топами, групными аксессуарами. Это вас выделит из толпы, хотя мимо Овна в принципе сложно пройти. Если погода будет прохладной и дождливой, то привнесите кожаные элементы. Вам это точно подойдет!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы тянутся к качеству и натуральным тканям. Это значит, что гардероб на лето должен состоять из природных оттенков, например, зеленого. Ткани подбирайте также экологичные - лен и хлопок. Тем, более, что они смотрятся достаточно дорого, а для тела полезны. Подойдут аксессуары из кожи, камней и дерева. Это лишь подчеркнет ваш изысканный вкус. Вот уже несколько сезонов держится стиль old money. Тельцам он к лицу. Обратите внимание на классику и идеальный крой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы любят новизну. Это значит, что им жизненно важно следить за модными веяниями. А в моде... Labubu и аналогичные арт-игрушки. покупайте такие брелочки-брошки-кулоны, а еще одежду с забавными мультяшными принтами. Это поднимет настроение и вам, и окружающим. ну разве лето - не воспоминание о счастливом детстве? Вот и балуйте внутреннего ребенка! Именно Близнецы могут сочетать несколько стилей. потому, что их характер такой. Этот Знак умирает в рутине, но горит энергией, когда видит что-то новое и интересное. Обратите внимание на легкие, трансформируемые вещи. Вы можете быстро менять образ.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки - домашние, уютные и надежные. В это лето советуем сделать акцент на комфорте и романтичности, даже томности. обратите внимание на стильные пижамные костюмы из натурального шелка и хлопка. Подбирая одежду, отдайте предпочтение пастельным оттенкам — нежно-голубому, лавандовому, мятному и мягким текстурам. Элементы винтажного стиля и кружевные детали будут в тему.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что делать льву летом? Блистать! Так что надевайте смелые наряды, которые сделают вас королем любого мероприятия. В моде золото, металл и яркие цвета вроде фуксии и изумруда. Обратите внимание на одежду с объемными рукавами, драпировкой, струящейся тканью. А вот украшения могут быть утонченными. Роскошному человеку - роскошный гардероб.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева практичная, правильная и имеет вкус. Обратите внимание на минимализм и идеальный крой. Обновите гардероб, добавив больше натуральных тканей - хлопка, льна, вискозы. Палитру берите сдержанную: бежевый, песочный, оливковый, молочный. Вам подойдут брючные костюмы свободного кроя, рубашки оверсайз, прямые юбки. Добавьте милые, функциональные аксессуары и чистые линии. Никаких излишеств - все идеально и роскошно в простоте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы стремятся к гармонии и красоте. Вы идеальны в элегантных образах. Классический стиль - это 100% ваше. Отдавайте предпочтение летящим силуэтам, мягким тканям, вроде шифона и шелка. Можно добавить романтичные цветочные принты и деликатные градиенты. Но не переусердствуйте! Отдайте предпочтение самой летней - пастельной палитре - розовато-лиловый, мятный, персиковый - это ваши цвета удачи в настоящем сезоне. Добавьте элегантные украшения и изящную обувь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Страстным Скорпионам лето 2025 года позволит выразить свою таинственность и силу. Выбирайте глубокие, насыщенные оттенки – винный, благородный синий, изумрудный, черный. Добавьте кожу, структуру и ассиметрию. Прозрачные вставки, шнуровки и откровенные разрезы добавят загадочности. Крупные украшения из металла и солнцезащитные очки сделают вас поистине роковой личностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят приключения и свободу, так что отдавайте предпочтение комфортным, но стильным образам. Только так вы можете отправиться в путешествие! Элементы бохо-шика, комбинезоны, широкие брюки и заметные этнические принты сделают вас стилягой. Ткани берите натуральные, дышащие, кричащие. Головные уборы также будут кстати - широкополые шляпы и кепки, а обувь должна быть, конечно же удобной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги практичны и целеустремленны. Им надо инвестировать в классику и вневременные вещи, не сильно ориентируясь на моду. Набирайте больше костюмов из натуральных тканей, платьев-рубашек, блуз в нейтральной цветовой гамме - пудровый, серый, иссиня-черный, жемчужный. Отдайте предпочтение минимализму и совершенной посадке. Это подчеркнет ваши профессионализм и сдержанность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы - оригинальны и любите инновации, творчество. Летом 2025 можете поэкспериментировать с футуристическими элементами, неожиденными силуэтами, асстиметрией и кислотными цветами. Смело добавляйте нкобычные принты, даже на грани шока, смешивайте текстуры, используйте эко-одежду из материалов переработки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отключать интернет с 23-00 по 02-00 ежедневно. В Брянской области придумали как поднять в России рождаемость

Мечтательным и креативным Рыбам стоит погрузиться с головой в мир нежности и романтики. Приобретайте одежду из шифона, органзы и тонкого хлопка - легкую, воздушную, струящуюся. Ваши цвета на лето - пастель-акварель: бирюза, пыльная роза, сирень, топленое молоко. Не проходите мимо плиссировки, рюш, оборок и аппликаций. Ваш образ станет сказочным и чарующим.